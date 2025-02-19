60 подстанций отремонтируют в Адыгейском филиале «Россети Кубань» в 2025 году

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2025 году выполнят ремонт и техническое обслуживание оборудования 60 высоковольтных подстанций. Крупные питающие центры обеспечивают электроснабжение Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского, Шовгеновского районов и г. Майкопа Республики Адыгея.

В рамках годовой ремонтной программы на 12 питающих центрах уровнем напряжения 110 кВ и 48 подстанциях 35 кВ специалисты проведут ремонт оборудования и замену отработавших ресурс комплектующих: выключателей, трансформаторов, разъединителей, распределительных устройств. Энергетики также обновят диспетчерские наименования и выполнят комплекс противопожарных мер.

Реализация технических мероприятий направлена на профилактику нарушений в работе энергооборудования и повышение надежности функционирования электросетевого хозяйства в предстоящие максимумы нагрузок летнего периода.

В зоне эксплуатационной ответственности Адыгейских электрических сетей находятся 60 подстанций 35-110 кВ, более 2,3 тыс. трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6–10/0,4 кВ.