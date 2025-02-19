«Карельский окатыш» в 2025 году инвестирует в производство 12,8 миллиарда рублей

19 февр. 2025, 17:15
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Источник:
Северсталь
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В 2025 году «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь») увеличит объём инвестиций в производство на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Его сумма составит 12,8 миллиарда рублей.

В марте 2025 года в планах – завершить монтажные и пусконаладочные работы нового комплекса по производству щебня. Проект направлен на поддержание существующих мощностей предприятия и качественного содержания карьерных дорог. Производительность комплекса – 1,5 миллиона тонн щебня в год. Это почти в два раза выше текущей производительности существующего комплекса, подлежащего замене.

На фабрике заменят стержневые мельницы и конусную дробилку на переделе мелкого дробления. Продолжится модернизация оборудования на секциях обогащения. Обновят шесть магнитных сепараторов и установят современные керамические фильтры. Это повысит производительность, облегчит работу сотрудников и снизит затраты. В рамках модернизации хвостового хозяйства специалисты изменят схему укладки сгущённых хвостов и построят новую подпорную станцию на хвостохранилище. В управлении транспорта появятся новые станки для обточки колесных пар.

В 2024 году комбинат приступил к модернизации электроснабжения карьера Западный с переходом на уровень напряжения 35 киловольт вместо 6. Аналогичным образом обустроят карьер Восточный, обеспечив его энергией с ГПП-14. Реализация первого этапа проекта в Восточном карьере позволит отказаться от использования горного оборудования на дизеле. На главных понизительных подстанциях «Карельского окатыша» продолжится проект по замене старых разъединителей 110 киловольт на новые с дистанционным управлением. Также в планах – заменить линию электропередач станции оборотного водоснабжения.

В условиях растущего объёма производства в фокусе внимания остаётся задача по увеличению разрешённой максимальной мощности ГПП-52, которая обеспечивает работу энергосистемы комбината и города.

В рамках экологической программы продолжится работа по формированию замкнутого контура хвостохранилища, замене электрофильтра в цехе дробления и измельчения нерудных материалов, модернизации систем управления работой электрофильтрами на обжиговой машине №1. В 2025 году начнётся создание автоматизированной системы учёта выбросов вредных веществ. Пилотный проект будет реализован на паровых котлах центральной котельной.

Комбинат закупит новую горную технику: автосамосвалы, экскаваторы, буровые станки, электровоз, думпкары, грейдер и колёсный бульдозер. Запланирован проект по укрытию межконвейерных пространств магистральных конвейеров на комплексе циклично-поточной технологии в карьере Центральный. Это обеспечит удобный доступ для персонала и защитит оборудование от снега.

«Несмотря на непростую ситуацию в отрасли мы смогли сохранить большую инвестиционную программу, направленную на поддержание и развитие производственных мощностей «Карельского окатыша» в 2025 году. Чтобы реализовать её в полном объёме, команде комбината необходимо усилить работу в области постоянного совершенствования производства. В прошлом году группы по эффективности горнотранспортного комплекса и фабричного передела показали хорошие результаты. Нам удалось снизить простои и увеличить производительность оборудования. В 2025 году работа по снижению затрат и повышению эффективности должна развернуться на всех участках «Карельского окатыша», — комментирует генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьёв.

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