«Россети Янтарь» обеспечивают особый контроль электросетевой инфраструктуры Калининградской области в условиях энергетического «острова»

Генеральный директор компаний «Россети Северо-Запад» и «Россети Янтарь» Вячеслав Торсунов и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных обсудили энергобезопасность региона и развитие инфраструктуры.

Вячеслав Торсунов отметил, что электросетевые объекты компании в Калининградской области работают в штатном режиме после перехода энергосистемы на автономный режим.

«Россети Янтарь» обеспечивают устойчивое функционирование 56 подстанций 110-330 кВ и 16,5 тысячи километров ЛЭП. Мы понимаем важность надежной работы в условиях энергетического «острова». Электросетевая инфраструктура региона — на особом контроле», — отметил Вячеслав Торсунов.

Напомним, 8 февраля 2025 года энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Также Вячеслав Торсунов рассказал, что финансирование инвестиционной и ремонтной программ компании в 2025 году составит 5,6 миллиарда рублей. Энергетики отремонтируют 2 тысячи километров ЛЭП, 19 подстанций 110-330 кВ и 531 трансформаторную подстанцию.

Кроме этого, «Россети Янтарь» в 2025-26 годах реконструируют два крупных центра питания. Компания увеличит мощность подстанции 110 кВ «Космодемьянская» на 20% — с 41 до 50 МВА — и подстанции 110 кВ «Гурьевск» на 60% — с 50 до 80 МВА. Реконструкция повысит надежность электроснабжения Калининграда и Гурьевска, а также создаст условия для подключения новых потребителей.

«В регионе несколько лет велась системная подготовка к функционированию энергосистемы в изолированном режиме. Важно держать работу электросетевой инфраструктуры на круглосуточном контроле, так как от этого зависит стабильность деятельности предприятий, организаций и стратегических объектов», — отметил Алексей Беспрозванных.

Официальный канал Россети Северо-Запад