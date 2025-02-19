«МОСИТЛАБ» и «Сколково» провели обучающую программу для промышленников

Компания «МОСИТЛАБ» совместно со МШУ «СКОЛКОВО» провела обучающую программу для промышленных компаний. Тема мероприятия — повышение производительности: на примере «Завода Москабель» эксперты рассказали об опыте внедрения бережливого производства и IT-решений, а также представили новейшие разработки компании.

Участники программы

18 февраля на площадке ГК «Москабельмет» компания «МОСИТЛАБ» совместно с МШУ «СКОЛКОВО» провела обучение для руководства крупных промышленных организаций России. Участниками программы стали порядка 50 специалистов: от директоров по цифровизации до директоров производств. Это представители таких компаний, как «Росатом», «Иннополис», «Московский Метрополитен», «Корпоративный университет Сбербанка», Трансмашхолдинг, «Норильский Никель», «ЮНИПРО», «ВПК-Ойл», «Агрофирма», «Северная Верфь», «Зарубежнефтестроймонтаж», «Газпромнефть Марин Бункер», ООО МЦПЭР, ПИК «Индустрия», «Марпосадкабель», «Удоканская медь», НК «РуссНефть», «Казанские электрические сети», «Криптомед», «НПО "Радиоэлектроника" им. В. И. Шимко», «Гродно Азот», «Комбинат автомобильных фургонов», Lavin Solutions Lab, «Техноаналитприбор», «Завод РТИ - КАУЧУК» и «Дирекция строящихся объектов» (филиал «Сетевой компании»).

Представили эффективные инструменты

Встречу открыл Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет», в которую входит «МОСИТЛАБ». Он передал слово своему заместителю по развитию и инновациям и генеральному директору «МОСИТЛАБ». Ян Анисов представил участникам цифровые решения, внедрение которых в рабочие процессы «Москабельмет» имеет значительный экономический эффект. Среди них такие инструменты, как:

ПАК «Сокол» — система оптического контроля операционной линии;

ПАК «Периметр» — система RFID контроля перемещения полуфабрикатов, продукции и материалов на производственной площадке, которая интегрируется с основной учетной системой предприятия и приложением «Адресный склад»;

1С: MES Кабельный завод — конфигурация 1С, обеспечивающая автоматизированное оперативное управление производственным процессом;

1С «Конструктор Моделей» — конфигурация 1С для автоматизации конструкторско-технологической расчетов производства.

Познакомили с новейшими решениями

Также спикер представил две новинки от «МОСИТЛАБ».

Первая — доработанная и модернизированная версия информационной системы многокритериальной оптимизации плана производства APS INFIMUM. Искусственный интеллект, управляющий программой, сокращает время исполнения заказов, уменьшает сроки поставок и эффективно загружает производственное оборудование — иными словами, составляет «золотой план» производства. Подробнее об APS INFIMUM 2.0 можно прочитать — здесь.

Еще одна разработка, с которой Ян Анисов познакомил слушателей — «ШКАФМЕН»: автоматизированный шкаф с ячейками контроля, сенсорным экраном и модулем FaceID. Это решение на 35% экономит время на поиск инструмента, тем самым позволяя направить ресурсы на более важные задачи производства. Подробнее о новой системе хранения — здесь.

Практическая часть: экскурсия на предприятие

После теоретической части участники отправились на «Завод Москабель». Разделившись на две группы, они на практике изучили внедренные решения, осмотрели производственные линии и рабочие места сотрудников.

Доступно всем желающим

Обучающие программы по вопросам автоматизации и цифровизации бизнес-процессов и промышленных производств «МОСИТЛАБ» организует регулярно. Так, в 2023 году совместно с Университетом Иннополис компания провела обучающую программу для ИТ-директоров и руководителей компаний ядерного энергетического комплекса «Росатом».

Все заинтересованные в обучении могут обратиться по адресу: pr@mkm.ru.

Группа компаний «Москабельмет» благодарит МШУ «СКОЛКОВО» за многолетнее сотрудничество, организацию совместных мероприятий, а также возможность делиться опытом цифровизации с деловым сообществом.