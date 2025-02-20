ОСК продолжает выводить предприятия корпорации на оптовый рынок электроэнергии

«ОСК-Энерго», корпоративная энергосбытовая компания Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), успешно вывела еще два предприятия в Архангельской области и Хабаровском крае на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Это позволит предприятиям получать скидки на электроэнергию, что приведет к снижению затрат на энергоресурсы и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В 2025 году к торгам на ОРЭМ были допущены архангельский филиал предприятия ОСК «Звездочка» — «Красная Кузница» и Амурский судостроительный завод ОСК.

Для получения права торговли на оптовом рынке «ОСК-Энерго» провела комплекс мероприятий, включая внедрение современной автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на базе отечественного программного обеспечения «Пирамида 2.0».

Система «Пирамида 2.0» позволяет: получать достоверные данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени; централизованно хранить информацию на отказоустойчивых серверах; оперативно оповещать ответственных сотрудников о чрезвычайных событиях через SMS и e-mail; создавать собственные системы технического учета электроэнергии; анализировать технологические процессы на основе данных об электропотреблении.

«ОСК-Энерго» продолжает работы по внедрению АИИС КУЭ и выводу на оптовый рынок электроэнергии еще на восьми предприятиях ОСК. Компания также планирует увеличить объем внутригрупповых инвестиций в энергосберегающие мероприятия, что позволит дополнительно снизить затраты на энергоресурсы и повысить эффективность производства.

ООО «ОСК-Энерго» — корпоративная энергосбытовая компания ОСК, основная задача которой заключается в снижении стоимости энергоресурсов и реализации энергосберегающих мероприятий для предприятий корпорации. Компания работает в 13 субъектах Российской Федерации, сотрудничает с 39 предприятиями корпорации, обеспечивая предприятия электроэнергией, газом и энергосервисными услугами. В результате потребители получают энергетические ресурсы на более выгодных условиях, чем у гарантирующего поставщика и возможность участвовать в программах по повышению энергоэффективности, получая экономический эффект как за счет снижения стоимости ресурсов, так и объема потребления.