Сергей Павлушко: до 2042 года стране понадобится 270 газовых и 345 паровых турбин

Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко выступил с докладом об основных направлениях развития электроэнергетики России до 2042 года на Энергетическом форуме «ТЭК России: перспективы и вызовы» в рамках Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Сергей Павлушко напомнил, что в соответствии с решением Правительства РФ с 2023 года основным центром ответственности в сфере планирования перспективного облика электроэнергетики является Системный оператор. Разработка программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и Схемы и программы развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России – входит в число основных функций компании.

Первый документ в 2024 году был разработан впервые и включает в себя прогнозы и планы развития энергосистемы страны на 18 лет вперед. Второй документ разработан в третий раз – сейчас это Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, впервые интегрировавшая в себя планы по развитию технологически изолированных территориальных энергосистем.

«До 2042 года отрасли потребуется 270 газовых турбинобщей мощностью почти 33,7 ГВт. Сейчас уже введена первая отечественная турбина ГТД-110 в составе оборудования ТЭС "Ударная" в ОЭС Юга. Мы очень рассчитываем на тиражирование этого опыта. Кроме того, нам необходимы 354 паровые турбиныобщей мощностью около 65,2 ГВт. И здесь в целом с технологической точки зрения проблем не должно быть», – отметил Сергей Павлушко.

Потребности в энергетическом оборудовании основаны на сценарии развития и прогнозах, заложенных в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Анализируя планируемую структуру вводов генерирующего оборудования до 2042 года, он отметил, что приоритетом при формировании будущего облика энергосистемы останется сбалансированное развитие всех типов генерации, что в свою очередь служит залогом энергетической безопасности страны. Наибольшие изменения в структуре установленной мощности произойдут в секторе ВИЭ – доля генерации СЭС и ВЭС в общей структуре генерации может увеличится с 1,9 % (4,7 ГВт) в 2023 году до 7,3 % (21,9 ГВт) в 2042 году.

«Впервые в истории электроэнергетики новой России разработанные в тесной связке друг с другом документы перспективного планирования будут работать в паре», - заявил Первый заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС».

Представитель руководства Системного оператора проинформировал о ключевых параметрах, заложенных в оба документа, перечислил приоритетные проекты по развитию энергетической инфраструктуры в среде- и долгосрочной перспективе, а также территории, которые на фоне высоких темпов развития экономики включены в число первоочередных зон строительства новой генерации. Он отметил, что в перспективе 18 лет предлагается ввести в эксплуатацию 88,5 ГВт новой генерации.

Наряду с проектами нового строительства к числу основных приоритетов в развитии энергосистем он отнес модернизацию действующих мощностей. Согласно плану, в первую очередь она затронет генерирующее оборудование ТЭС совокупной мощностью 63,9 ГВт.

Сергей Павлушко отметил, что в России накоплен серьезный практический опыт в сфере реализации программ развития энергетической инфраструктуры. Так, за время существования программы ДПМ, включая программы по АЭС, ГЭС и ВИЭ, в стране было введено или планируется к вводу около 53 тыс. МВт новой генерации. Это позволяет говорить о достижимости заявленных в документах перспективного планирования показателей.

«Реализация заложенных в документы перспективного планирования решений имеет важнейшее значение для обеспечения надежной работы ЕЭС России, а также позволит добиться комплексного экономического эффекта, в том числе содействуя повышению уровня технологического суверенитета и наращиванию производственной базы предприятиями отечественного энергомашиностроения», – подчеркнул Сергей Павлушко.

Форум организован Комиссией по электроэнергетике РСПП и Комитетом РСПП по энергетической политике с целью налаживания открытого диалога между представителями бизнеса и власти по основным направлениям развития ТЭК, включая вопросы обеспечения технологического суверенитета, привлечения инвестиций, формирования кадрового резерва, выполнения параметров Энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года.