«Мособлэнерго» обеспечило технологическое присоединение 10 котельных Подмосковья в 2025 году

Подмосковная электросетевая компания «Мособлэнерго» обеспечила технологическое присоединение 10 котельных региона за январь-февраль 2025 года. Мероприятия по подключению источников теплоснабжения к электрическим сетям завершили в населённых пунктах городских и муниципальных округов: Пушкинский (1 котельная), Сергиево-Посадский (1 котельная), Наро-Фоминский (1 котельная), Одинцовский (1 котельная), Раменский (2 котельные), Люберцы (1 котельная), Луховицы (1 котельная), Кашира (1 котельная). Также в Люберцах увеличили мощность одной котельной.

«Мы уделяем ключевое внимание мероприятиям по обеспечению надёжным электроснабжением объектов ЖКХ Подмосковья. Это важная часть модернизации коммунального хозяйства, ведь стабильная подача электроресурса — один из факторов, от которых зависит качественная работа котельных, центральных тепловых пунктов, канализационных насосных станций, очистных сооружений и других объектов жизнеобеспечения населения. В рамках этой работы энергетики строят, реконструируют, ремонтируют трансформаторные подстанции и линии электропередачи, увеличивают мощность уже работающих электроустановок. Будем продолжать активно работать в данном направлении, тем самым повышая надёжность и качество коммунальных услуг в регионе», — отметил Сергей Воропанов, министр энергетики Московской области.

В 2025 году «Мособлэнерго» продолжит работу по модернизации объектов электроэнергетики для технологического присоединения котельных и других объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что в прошлом году специалисты компании обеспечили технологическое присоединение 22 котельных Подмосковья для обеспечения их надёжной работы в отопительный сезон 2024-2025. К примеру, была запущена в работу трансформаторная подстанция для котельной в районе ул. Новоямской г. Клин. Электроустановка с двумя трансформаторами 630 кВА позволила присоединить котельную с заявленной мощностью 460 кВт, которая обеспечивает теплом и горячей водой потребителей в центральной части города. Также в Клину подключили к сетям котельные на ул. 50 лет Октября и в мкр. Майданово. Помимо Клина, работы по технологическому присоединению котельных (подключению к сетям и увеличению мощности) были выполнены в муниципалитетах: Орехово-Зуевский, Мытищи, Воскресенск, Подольск, Наро-Фоминский, Раменский, Шатура. Суммарно выполненные работы обеспечили выдачу 3,27 МВт мощности.

По итогам прошлого года «Мособлэнерго» выполнило технологическое присоединение 76 социально значимых объектов Подмосковья (котельные относятся к таким объектам). Организации сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства получили надёжное и качественное электроснабжение от сетей компании.