На Волжской ГЭС в капитальный ремонт выведен гидроагрегат №21

На Волжской ГЭС (филиал РусГидро) в соответствии с графиком на 2025 год выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №21 установленной мощностью 125,5 МВт.

Пуск отремонтированного гидроагрегата планируется осуществить в апреле 2025 года. За это время волжские энергетики восстановят механическую и электрическую части генератора, выполнят ремонт гидротурбины и вспомогательного оборудования. Будут проведены испытания системы регулирования, возбуждения и защит гидроагрегата.

Основные работы по капитальному ремонту гидроагрегата выполнят специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро).

Это второй по счету гидроагрегат, который проходит капитальный ремонт в этом году. Всего в 2025 году энергетики Волжской ГЭС планируют выполнить капитальный ремонт шести и текущий ремонт пятнадцати гидроагрегатов.

Ремонты гидроагрегатов позволят повысить безопасность и надежность работы основного оборудования станции.