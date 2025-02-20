«Открытый чемпионат электриков IEK — 2025» в Самаре: раскрываем имена первых финалистов!

13 февраля в Самаре прошел первый полуфинал «Открытого чемпионата электриков IEK — 2025». 555 профессионалов из 39 регионов России заявились на участие, но только 16 из них пробились в число лучших. Самара принимает Чемпионат электриков второй год подряд, соревнования были включены в перечень профориентационных мероприятий региона.

В этом году участников отборочного тура впервые оценивали с использованием инструментов Международной платформы развития навыков и профессий. Все участники получили свидетельство об участии в чемпионате с подписью председателя Рабочей группы Делового совета BRICS по профессиональной подготовке, применению технологий и инновациям.

Задание для полуфиналистов традиционно состояло из двух этапов: коммутация электроустановки и настройка системы автоматизации на программируемых реле. В таком непростом задании важны не только навыки, но и тактика: конкурсантам нужно было грамотно распределить силы и время, не забывая при этом о технике безопасности.

Деловая программа включала пленарное заседание «Карьерная траектория электрика». В ней приняли участие представители Министерства образования и науки Самарской области, Самарского государственного технического университета, предприятия «Электрощит Самара», а также специалисты Службы занятости и сотрудники компании IEK GROUP. Стороны обсудили развитие карьеры электрика, необходимость разных образовательных уровней в профессии, статистику трудоустройства, а также социальные программы, позволяющие специалисту начать карьеру на предприятиях региона.

На Самарском полуфинале мы впервые протестировали полезный и нескучный формат форума для практикующих электромонтажников — «Прожарка» металлических корпусов. Через интересные и неудобные вопросы о наболевшем проверили менеджера по продукту на стойкость к возражениям, а также испытали на прочность новинку — корпуса TITAN 5.

Болельщики в это время тоже весело проводили время и активно участвовали в электромонтажных конкурсах и мастер-классах. Опытные мастера увлеченно собирали непростые электрические схемы, а школьники с любопытством рассматривали электротехническое оборудование и знакомились с миром электромонтажа.

Кто же будет представлять Самару в финале «Открытого чемпионата электриков IEK — 2025»? Поздравляем победителей и призеров первого полуфинала!

Лига «Профессионалы»

1-е место — Сафиуллин Булат, Казань — финалист Чемпионата.

2-е место — Набиуллин Ильназ, Уфа — финалист Чемпионата.

3-е место — Фаткуллин Данис, Казань.

Лига «Юниоры»

1-е место — Шуйский Александр, Тольятти — финалист Чемпионата.

2-е место — Насыбуллин Ильгиз, Набережные Челны.

3-е место — Кисляков Антон, Самара.

Хочешь быть в их рядах? Тогда присоединяйся к «Открытому чемпионату электриков IEK — 2025»! Регистрируйся, выбирай лигу и выполняй задания отборочного тура. Будем рады видеть тебя в следующих полуфиналах!