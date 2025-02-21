Визит полномочного представителя Президента РФ Александра Гуцана на производственную площадку «СКТ Групп» и «СКТ-СЕРВИС» в Пскове

В четверг, 20 февраля, производственную площадку на Новаторов, 3 посетил Полпред по Северо-Западному федеральному округу Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

С работой производственных цехов их познакомили генеральный директор АКРОН Холдинг Павел Морозов, директор «СКТ Групп» Алексей Фризен и директор «СКТ-СЕРВИС» Максим Алиев.

Экскурсия началась с просмотра фильма о грандиозном перемещении производственных мощностей завода «Севкабель» на площадку в Псков. Подобный проект по перемещению завода можно сравнить с масштабной эвакуацией заводов в период ВОВ на Урал и в Среднюю Азию. В современной истории это единичный случай.

Фильм снят по инициативе Павла Морозова и директора по маркетингу АКРОН Холдинг Олега Илюшина. Фильм-лауреат Сочинского фестиваля в номинации «Лучшая графика».

Особое внимание гости уделили «Кабелю жизни» — фрагменту силового кабеля, изготовленного на «Севкабеле» и проложенного по дну Ладожского озера во время продовольственной и энергетической блокады Ленинграда. АКРОН Холдинг и «СКТ Групп» не могли обойти вниманием эту тему в преддверии празднования 80-летия Победы.

Гостям показали состояние завода до того, как его приобрёл АКРОН Холдинг.

На производственной площадке в Пскове Холдинг объединил несколько предприятий – первый кабельный завод в России «Севкабель», завод тяжелого электросварочного оборудования, крупнейший в Европе на момент открытия и «Псковгеокабель», известный во всем мире поставщик геофизического кабеля для нефтяных и газовых скважин.

В 2018 году площадка больше напоминала полузаброшенную промзону. На сегодняшний день завод — блестящий пример реорганизации производственного и общественного пространства. Отремонтирован фасад цеха, в цехах тепло, светло, полностью заменены полы, инженерные коммуникации, цеха окрашены и пронумерованы. Фасад здания заводоуправления украшает мурал, напоминающий о связи Пскова и Петербурга – исторической и промышленной, о плане ГОЭЛРО. На благоустроенной территории около завода расположены арт-объекты – гигантская крутильная машина и свинцовые пресса, проложен новый асфальт, в том числе на городской автобусной остановке, заменено уличное освещение, организована парковка.

Всё это стало возможным благодаря усилиям АКРОН Холдинг и личной инициативе Павла Морозова. Он рассказал Александру Гуцану о появлении Холдинга, о направлениях его деятельности, дивизионах и производимой продукции.

«АКРОН Холдинг является лидером в России по объёму заготовки и переработки лома черных и цветных металлов и первым по объёму производства медной катанки из этого цветного лома», — сообщил Павел Морозов.

«Каждая 5-я скважина в России работает на нашем геофизическом кабеле», — добавил директор «СКТ Групп» Алексей Фризен.

Во все исторические времена и «Севкабелю» и заводу ТЭСО государство доверяло самые важные стратегические проекты. Сейчас АКРОН Холдинг является преемником этих производственных традиции и лидерства. О производстве уникальных сварочных комплексов рассказал директор «СКТ-СЕРВИС» Максим Алиев. После приобретения производственной площадки был проведен анализ научно-технического задела и производственной базы, и было принято решение возродить разработку и изготовление оборудования для контактной сварки.

«Флагман сварочного оборудования – модернизированный сварочный комплекс «Север-1М» для сварки труб самого большого диаметра 1420 мм. По качеству сварного шва ему нет конкурентов. На сегодня подтверждено отсутствие аварийных случаев более чем за 30 лет эксплуатации трубопроводов, в свое время построенных с помощью этого комплекса», — прокомментировал Максим Алиев.

Комплекс предназначен для проектов ПАО «Газпром». В настоящий момент для АО «Газстройпром» разработаны и изготовлены машины для сварки труб диаметром от 57 мм до 114 мм и от 114 мм до 325 мм.

Всё это обеспечивает снижение стоимости изготовления стыка труб, исключение человеческого фактора для обеспечения качества соединения, а также повышает уровень технологического суверенитета отрасли нефтегазового машиностроения.

Ещё одним направлением деятельности «СКТ-СЕРВИС» является изготовление полимерной армированной трубы для транспортировки углеводородов по нефтепромыслам от скважины до магистральных трубопроводов

Полимерная труба имеет ряд неоспоримых преимуществ перед традиционной технологией, главным из которых является срок службы, который обусловлен стойкостью полимерного материала к агрессивным средам. Нормативный срок службы такой трубы – 25 лет, традиционной – не превышает пяти. Применение полимерных труб в разы сокращает аварийность на трубопроводах. На сегодня поставлено более 700 километров труб.

Полномочному представителю Президента РФ продемонстрировали и полимерные армированные трубы со встроенной системой электроподогрева для транспортировки жидкостей в экстремальных климатических условиях, оборудование для новой трубной линии диаметром до 200 мм (находится в стадии монтажа) и весь комплекс сопутствующего оборудования: транспортные барабаны, концевые соединительные элементы (фитинги), пресса для обжима фитингов в полевых условиях, оборудование для смотки и размотки трубы непосредственно на промыслах. Продукт полностью отечественный, в производстве используются только российские материалы.

Известно, какое серьезное внимание государство уделяет Северному морскому пути и освоению Арктики. Это стратегическое направление находится на контроле у Президента РФ Владимира Путина. Для судостроения сегодня очень востребованы кабели в резиновой изоляции. Также судовые кабели применяются на плавучих атомных электростанциях, что особенно актуально для Арктического региона, используются для портовой инфраструктуры, строительства и добычи угля. На «СКТ Групп» уже изготовлена опытная партия кабеля в резиновой изоляции собственного производства.

Завершающей точкой осмотра стал цех по производству ПВХ пластикатов. 26 октября 2024 года, к 145-летию кабельной отрасли, этот цех был торжественно открыт в присутствии заместителя Министра промышленности и торговли Михаила Иванова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора АКРОН Холдинг Павла Морозова. А сегодня, спустя 4 месяца, склад готовой продукции уже наполнен запасами ПВХ пластикатов собственного производства. Проект финансировался за счет собственных средств и оказанной государственной поддержки в форме льготного займа Фонда развития промышленности. Потребности заводов кабельного дивизиона АКРОН Холдинг планируется удовлетворять за счет собственного производства. Основное преимущество – собственное сырье стабильно высокого качества, что позволяет регулировать себестоимость кабельно-проводниковой продукции.