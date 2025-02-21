На 23 трансформаторных подстанций в Ингушетии «Россети Северный Кавказ» установят современное оборудование отечественного производства

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» в 2025 году отремонтируют 23 трансформаторные подстанции с заменой изношенного и физически устаревшего оборудования на современное оборудование отечественного производства.

На реализацию технических мероприятий энергетики направят порядка 30 млн рублей. Работы для повышения надежности электроснабжения потребителей выполнят во всех четырех районах республики: Джейрахском, Сунженском, Назрановском и Малгобекском. Шесть энергообъектов отечественного производства установят в городе Назрани, пять в городе Карабулаке, три – в Сунже. Две современные электроустановки смонтируют в горном селении Джейрах. По одной – в городе Малгобеке, сельских поселениях Яндаре, Кантышево, Троицкое, Новый Редант, Средние Ачалуки и Инарки. Общая мощность введенного оборудования превысит 8 МВА.

Одним из главных преимуществ комплектных трансформаторных подстанций наружной установки является надежная работа в любых климатических условиях: при низких температурах, высоком уровне влажности, сильных ветрах. Кроме того, оборудование отличается повышенным уровнем электробезопасности: защищено от несанкционированного вмешательства, исключает проникновение животных.

«В 2024 году мы отремонтировали 30 ветхих трансформаторных подстанций с заменой оборудования и корпусов на новые комплектные наружной установки. В текущем – специалисты смонтируют еще 23 современных энергообъекта. В первую очередь в программу включены участки, которые характеризуются высоким процентом изношенности и перегруженности сетей. И эта работа планомерно будет продолжена», – отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рашид Барахоев.

Комплекс технических мероприятий предусмотрен программой ремонтов энергообъектов филиала «Ингушэнерго» на 2025 год.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят 249 млн рублей на реализацию Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Ингушетии. Это на 6 % больше, чем в 2024 году.