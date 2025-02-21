«Россети Ленэнерго» приняли участие в Съезде фермеров Ассоциации по поддержке фермерского движения и сельскохозяйственной кооперации Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Представители «Россети Ленэнерго» организовали в рамках съезда специальную консультационную зону по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, надежности электроснабжения, тарифообразования и другим актуальным темам.

Мероприятие состоялось на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Энергетики разобрали частные случаи и типовые вопросы, возникающие при технологическом присоединении к сетям. Во встрече приняли участие более 150 человек из 80 фермерских хозяйств.

«Доступность процедуры технологического присоединения – это важный фактор для развития предприятий агропромышленного комплекса. В 2024 году «Россети Ленэнерго» подключили более 130 фермерских хозяйств, выдав потребителям 12,7 МВт мощности. В этом году мероприятие расширилось на два региона – Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Мы также представили здесь специалистов разных направлений, чтобы посетители получили полный спектр консультаций в одном месте», - отметил начальник департамента методологии и отчетности по технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Илья Бирючков.

Среди участников съезда – представители органов исполнительной власти Ленинградской области, депутатского корпуса, Роспотребнадзора, вузов, главы фермерских хозяйств и представители личных подсобных хозяйств муниципальных образований региона.

«Россети Ленэнерго» напоминают, что фермеры могут направлять вопросы на электронную почту otvet_fermeru@lenenergo.ru. Подать заявку можно не выходя из дома на ресурсе «Портал-ТП.рф».