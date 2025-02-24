РЖД инвестируют более 5 млрд рублей в электрификацию магистрали

Российские железные дороги направят свыше 5,2 млрд рублей на электрификацию участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре в 2025 году. Региональные власти сообщили, что за последние 2 года в модернизацию этой магистрали уже вложено более 15 млрд рублей.

Как отметил начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде на встрече с врио губернатора Еврейской автономной области Марией Костюк, «Российские железные дороги за последние 2 года инвестировали в модернизацию магистрали более 15 млрд рублей, а в нынешнем году планируется еще более 5,2 млрд рублей. Крупнейшим инвестиционным проектом остается электрификация участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре».

Работы на линии уже активно ведутся – железнодорожники установили порядка 13 тыс. опор ЛЭП. Запуск первых электровозов по маршруту Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре намечен на 2025 год, а на участке от Комсомольска-на-Амуре до станции Ванино движение электроподвижного состава ожидается в 2026 году.

Алена Алешина