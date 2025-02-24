Россия и Мьянма запускают совместные проекты в сфере промышленности, строительства и ИТ-решений

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне «Давэй».

Подписание документа состоялось на «полях» 5-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо.

«Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы, – пояснил Максим Решетников. – Речь идёт о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода».

Развитие сотрудничества в рамках специальной экономической зоны «Давэй» позволит России и Мьянме развивать новые рынки сбыта, наращивать инвестиции и производство.

«Мы, как компания которая занимается масштабными инфраструктурными проектами, видим огромный потенциал в развитии строительного сектора в Мьянме, а также в совместной реализации стратегических проектов на территории республики, в частности – строительства глубоководного порта, – прокомментировал генеральный директор ООО «РКС-НР» Ильдар Шарипов. – Стоит особенно отметить сформировавшиеся доверительные взаимоотношения, открытость и заинтересованность наших мьянманских коллег в результате».

Также Россия и Мьянма достигли договорённостей по реализации ряда совместных проектов. Речь идёт о строительстве заводов по производству органических удобрений и солнечных электростанций в Мьянме.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе пленарного заседания V Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Нейпьидо.

В числе ключевых итогов официального визита российской делегации – контракт о восстановлении оборудования на мьянманском чугуноплавильном заводе, что в перспективе придаст импульс наращиванию совместной технологической базы. А также соглашение о поставке ИТ-решений в сфере кибербезопасности, телекоммуникаций и защиты финансовых транзакций, создании систем инфраструктуры электронного правительства, хранения и обработки данных.

«Наше сотрудничество дает Мьянме доступ к нужным ресурсам, товарам и услугам, рабочие места и приток туристов, а России – новые рынки сбыта, наращивание инвестиций и производств», – подчеркнул Максим Решетников.

За последние годы Россия и Мьянма, по словам министра, укрепили партнерство по самым различным направлениям – активизировали сотрудничество на межрегиональном уровне, создали единую платежную инфраструктуру с возможностью приёма карт российской платёжной системы «Мир» в ряде мьянманских отелей и магазинов. Мьянманские туроператоры принимают активное участие в российских туристических выставках, поддерживают программу «Welcome Russia» на своей родине и организовывают ознакомительные визиты для российских туркомпаний.

«Крайне важно, что параллельно со всем этим между нашими странами расширяется инфраструктура делового взаимодействия, – отметил Максим Решетников. – Мы приветствуем запуск работы Мьянманско-Российского делового совета и готовы содействовать бизнес-кругам в кооперации для выхода на рынки обеих стран».

По итогам пленарного заседания сопредседатели МПК – Максим Решетников и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо подписали протокол межправительственной комиссии, который содержит широкий перечень сфер двустороннего сотрудничества. Среди новых направлений – сотрудничество в трудовой сфере и в сфере переработки твердых бытовых отходов.

«В наших ближайших планах – активизация работы по диверсификации взаимного товарооборота, в том числе по наращиванию поставок сельскохозяйственной продукции из Мьянмы в Россию, а также продолжение реализации проектов в сферах сельского хозяйства, энергетики и промышленности», – подытожил Максим Решетников.

Стороны договорились ускорить подготовку к подписанию двусторонних документов по введению безвизового режима, защиты и поощрения инвестиций, взаимного признания образования и квалификации ученых степеней, а также расширить гуманитарное сотрудничество – увеличить число студентов из Мьянмы для обучения в России и активизировать работу по усилению российского образовательного присутствия в РСМ.

«Россия рассматривает развитие многопланового взаимодействия с Мьянмой как один из приоритетов своей внешней политики. Традиционно дружественные российско-мьянманские отношения опираются на прочный исторический фундамент, – подчеркнул в ходе заседания посол России в Мьянме Искандер Азизов. – Важно, что по большинству актуальных тем международной и региональной повестки подходы наших стран совпадают. Россия поддерживает усилия Мьянмы по дальнейшему сближению с евразийскими многосторонними объединениями, включая ШОС и ЕАЭС, а также заинтересованность страны в налаживании связей с БРИКС».

Однако, по его словам, по-прежнему не раскрыт весь потенциал двустороннего взаимодействия.

«Меры, которые в перспективе нам предстоит выработать совместными усилиями для осуществления серьезного движения вперед, должны иметь долгосрочный и стратегический характер, – отметил он. – Уверен, что в ближайшее время нам удастся воплотить в жизнь много глобальных и амбициозных идей, которые были озвучены на заседании сегодняшней межправкомисии».

В пленарном заседании также приняли участие и выступили с докладами заместитель министра торговли Мьянмы Мин Мин, заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев, заместитель председателя Центрального банка Мьянмы Лин Аун и статс-секретарь – заместитель председателя Центрального банка России Алексей Гузнов.

Специальная экономическая зона «Давэй» – проект площадью 196 квадратных километров в Андаманском море. В перспективе на территории СЭЗ планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны и транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.