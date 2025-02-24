Вложения в надежность: ДГК направит рекордную сумму на ремонт оборудования в 2025 году

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) приступила к реализации масштабной ремонтной кампании, в рамках которой в 2025 году будет отремонтировано более 400 единиц основного оборудования. Всего же на эти цели Дальневосточная генерирующая компания в текущем году направит 21,6 млрд рублей.

Масштабная ремонтная кампания пройдет в Хабаровском крае. В 2025 году запланировано проведение 7 капитальных и 20 текущих ремонтов на Комсомольских ТЭЦ - 1,2. На Хабаровской ТЭЦ-3 продолжится второй этап реконструкции энергоблока №2 с переводом на сжигание газообразного топлива. Реализовать его также планируется за восемь месяцев с привлечением специалистов Хабаровской ремонтно-монтажной компании. На энергоблоке смонтируют оборудование для сжигания газового топлива. Квота на получение газа подтверждена. При этом сохранится возможность использовать уголь в качестве резервного топлива.

На самой северной станции Хабаровского края - Николаевской ТЭЦ ведется газификация котлоагрегата № 4, которая завершится в 2025 году.

В Амурской области на Райчихинской ГРЭС запланирован большой объем работ на турбоагрегате №7, в рамках капитального ремонта будет заменена трубная система конденсатора на 100%. В столице Приамурья на Благовещенской ТЭЦ энергетики проведут капитальный ремонт котлоагрегата №2, турбоагрегата № 3, турбогенератора №3 и трансформатора №3.

В Южной Якутии на Нерюнгринской ГРЭС будет выполнена замена более 300 тонн поверхностей нагрева на котлоагрегате №1, включая газоходы и воздуховоды. Запланирован комплекс мероприятий, в том числе замена генератора и элементов ротора высокого и среднего давления энергоблока №1.

Кроме ремонтов основного оборудования объектов генерации, в 2025 году планируется беспрецедентный объем работ по перекладке тепловых сетей. Так, энергетикам предстоит в теплое время года переложить порядка 30 километров теплотрасс. Больший объем перекладок будет проведен в Хабаровске, более 7 км, и в Приморье более – 6 км. Между тем, помимо ремонтной программы на своих объектах ДГК реализует еще инвестиционную программу, ТПИР, программу повышения надежности.