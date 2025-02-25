Новая электрозарядная станция открылась в Одинцово

В Одинцовском городском округе Подмосковья запустили в работу новую электрозарядную станцию. Она располагается в рабочем посёлке Большие Вязёмы на территории технического центра «ВОЛИН». Точка на карте: cсылка.

Оборудование для станции создавала компания из Перми — ведущий разработчик и производитель ЭЗС в России. Электрозарядная станция имеет четыре разъёма — один разъём CCS 2 и два GB/T работают на быструю зарядку (150 кВт) и один разъём GB/T — на медленную (22 кВт). Время зарядки напрямую зависит от мощности. Чем выше мощность — тем меньше требуется времени. Так, при установленной мощности 150 кВт среднее время зарядки составляет 20-40 минут. Медленная ЭЗС на 22 кВт способна зарядить электромобиль за 6-8 часов (за ночь).

Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов заявил, что развитие сферы электротранспорта в регионе является приоритетным направлением деятельности Правительства Московской области. В частности, большое внимание уделяется расширению сети электрозарядных станций. Сегодня в Московской области работает 703 ЭЗС (355 станций — медленных, 348 — быстрых).