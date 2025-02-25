Новая электрозарядная станция открылась в Одинцово
В Одинцовском городском округе Подмосковья запустили в работу новую электрозарядную станцию. Она располагается в рабочем посёлке Большие Вязёмы на территории технического центра «ВОЛИН». Точка на карте: cсылка.
Оборудование для станции создавала компания из Перми — ведущий разработчик и производитель ЭЗС в России. Электрозарядная станция имеет четыре разъёма — один разъём CCS 2 и два GB/T работают на быструю зарядку (150 кВт) и один разъём GB/T — на медленную (22 кВт). Время зарядки напрямую зависит от мощности. Чем выше мощность — тем меньше требуется времени. Так, при установленной мощности 150 кВт среднее время зарядки составляет 20-40 минут. Медленная ЭЗС на 22 кВт способна зарядить электромобиль за 6-8 часов (за ночь).
Ранее министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов заявил, что развитие сферы электротранспорта в регионе является приоритетным направлением деятельности Правительства Московской области. В частности, большое внимание уделяется расширению сети электрозарядных станций. Сегодня в Московской области работает 703 ЭЗС (355 станций — медленных, 348 — быстрых).
«Во всём мире последние несколько лет производство и продажа электромобилей растут. Россия в целом и наш регион в частности не являются исключениями. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зелёный» вид транспорта. Для сравнения: по состоянию на 01.01.2023 количество электромобилей в регионе составляло 12 458 единиц (3 045 — электрокаров, 9 413 — гибридов), а по состоянию на 01.01.2025 — 25 119 единиц (4 292 — электрокаров , 20 827 — гибридов). Тенденция связана с тем, что автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом, а бизнес и власть на этот запрос отвечают. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерено наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — прокомментировал Сергей Воропанов.