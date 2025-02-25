«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 800 объектов на северо-востоке Краснодарского края

В 2024 году сотрудники Тихорецкого филиала «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре компании более 800 объектов в Тихорецком, Новопокровском, Белоглинском, Павловском и Крыловском районах Краснодарского края.

Специалисты обеспечили электроэнергией объекты жилья, предприятия агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса. К сетям компании присоединены социально значимые учреждения, среди которых детская поликлиника и женская консультация в Крыловском районе, поликлиника в Новопокровском районе, детская поликлиника в Павловском районе, а также фельдшерско-акушерский пункт в Белоглинском районе.

Кроме того, энергетики увеличили мощность для муниципальных учреждений культуры. В их числе Центр развития культуры и библиотечного обслуживания в станице Крыловской одноименного района и Дом культуры в станице Юго-Северной Тихорецкого района.

Основная часть обратившихся заявителей – потребители льготной категории, физические лица до 15 кВт и юридические лица с запрашиваемой мощностью до 150 кВт. Потенциальные абоненты запросили суммарно свыше 14,7 МВт мощности. Для их подключения энергокомпания построила более 24 км линий электропередачи, осуществила постройку и реконструкцию свыше 12 трансформаторных подстанций для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.

Всего в 2024 году в Тихорецкие электрические сети поступило более 970 заявок на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности.