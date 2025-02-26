Энергетики «Россети Центр и Приволжье» повысили надежность электроснабжения более 90 тысяч жителей Нижегородской области

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Специалисты филиала Нижновэнерго завершили работы по реконструкции подстанции 110 кВ «Павлово», одной из старейших в регионе. Стоимость работ, проведенных в рамках инвестиционной программы и направленных на повышение качества электроснабжения потребителей Павловского муниципального округа, составила более 240 млн.

Энергетики заменили силовой трансформатор, увеличив его мощность с 20 до 32 МВА, а также модернизировали оборудование 110 кВ и 6 кВ. Выполненные мероприятия позволят создавать более надежные ремонтные схемы, автоматически поддерживать заданный уровень напряжения и обеспечивать необходимыми мощностями потребителей.

Подстанция «Павлово», введенная в эксплуатацию в 1928 году, почти сто лет обеспечивает электроснабжение жителей и социально значимых объектов: школ, детских садов, котельных и насосных станций. От нее также запитаны крупные градообразующие предприятия, среди которых Павловский завод художественных металлоизделий им. Кирова и Павловский автобусный завод.

Официальный канал компаний ПАО Россети Центр и ПАО Россети Центр и Приволжье

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