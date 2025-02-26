На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике обсудили социально-экономическое развитие Воронежской области

25 февраля Губернатор Александр Гусев принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсудили социально-экономическое развитие Воронежской области. Перед этим состоялась встреча с председателем Комитета Андреем Кутеповым. На ней также присутствовали сенаторы от Воронежской области Галина Карелова и Сергей Лукин.

– Безусловно, для нас это важное событие — мы получили возможность рассказать в Совете Федерации как о наших достижениях, так и о задачах и проблемах, которые у нас есть и в решении которых мы просим у вас поддержки. Многие из вас уже знакомы с нашим индустриально-аграрным регионом. Чаще всего Воронежская область ассоциируется с эталонным черноземом и высокоразвитым сельским хозяйством. Но, помимо того, у нас опережающими темпами растет промышленное производство. Этому способствует создание индустриальных площадок с преференциями, целенаправленная модернизация регионального законодательства и иные меры. Инвесторы ценят такие благоприятные условия и достаточно активно запускают свои проекты. На сегодня объем валового регионального продукта составляет более 1,5 трлн рублей, что для нашей области — неплохой результат, — сказал Губернатор Александр Гусев в своем приветственном слове.

С докладом о социально-экономическом развитии Воронежской области выступил первый зампред Правительства области Данил Кустов. Он сообщил, что бюджет Воронежской области на протяжении последних лет устойчив и сбалансирован. Собственные доходы областного бюджета выросли вдвое — с 84,1 млрд рублей в 2019 году до 167,4 млрд в прошлом году. Объём инвестиций по итогам 2023 года вырос на 30 миллиардов. Воронежская область занимает второе место в России по инвестициям в АПК, а общий ежегодный объем инвестиций превышает 380 миллиардов рублей.

Для поддержания высокого уровня инвестиционной активности в регионе успешно функционирует система поддержки инвесторов: особая экономическая зона «Центр», 7 индустриальных парков и территория опережающего развития «Павловск». По итогам 2024 года на этих площадках вели свою деятельность 214 компаний.

Данил Кустов сообщил о расширении особой экономической зоны. На площадке уже сейчас планируют разместить производство порядка 8 компаний. Для строительства инфраструктуры индустриального парка и особой экономической зоны требуется 4,2 миллиарда рублей.

Еще один проект – создание системы магистрального пассажирского транспорта «метробус». До 2030 года планируется создание линейной инфраструктуры «метробуса» общей протяженностью 74,5 км.

Кроме того, необходима реконструкция участка федеральной автомобильной дороги Р-193 «Воронеж – Тамбов», которая соединяет крупнейшие транспортные магистрали «Каспий» и «Дон». В этом году завершится последний из трех этапов реконструкции крупной транспортной развязки на въезде в Воронеж со стороны Тамбова. После реконструкции интенсивность движения в транспортном узле с 6-типолосным движением составит более 80 тысяч автомобилей в сутки. В связи с этим остро встанет вопрос реконструкции автомобильной дороги Р-193 и двух мостовых переходов, который сейчас имеют 2 полосы и интенсивность движения в текущем состоянии — 20 тысяч автомобилей в сутки. Стоимость работ по проекту составит 7 миллиардов рублей.

По итогам доклада председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выразил готовность оказывать поддержку региону по привлечению федеральных средств.