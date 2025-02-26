Разработка первого отечественного высокоскоростного поезда идет по графику

Вице-премьер Правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта России Роман Старовойт и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров посетили завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область), где осмотрели действующее производство и строительные площадки под серийный выпуск поездов для ВСМ. Также им были продемонстрированы образцы ряда ключевых компонентов будущего подвижного состава.

На территории завода в 2026 году построят комплекс по производству поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург общей площадью 60 тыс. кв.м. Новый поезд станет уникальным отечественным продуктом, результатом кооперации более 100 производителей компонентов и технических решений, многие из которых уже зарекомендовали себя в производстве поездов «Финист» и «Ласточка».

«Строительство ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» – знаковое событие для развития российского транспортного комплекса, это один из якорных мегапроектов национального проекта «Эффективная транспортная система». Запуск ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» ознаменует собой выход на новый уровень качества пассажирского сообщения в стране, свяжет две крупнейшие агломерации, качественно скажется на росте мобильности населения и повышении связанности территорий. По состоянию на сегодняшний день мы двигаемся в графике, по ряду направлений идем с опережением. Правительство Российской Федерации уделяет этому проекту пристальное внимание, поскольку он выступает пилотным для последующего развития высокоскоростного движения в стране», – отметил Виталий Савельев.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров рассказал, что уже утверждены технические требования для всех компонентов и систем поезда, для многих из них изготовлены опытные образцы.