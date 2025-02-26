«Росэлектроника» защитит аппаратуру Ил-114-300 от ударов молний

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал Объединенной авиастроительной корпорации партию разрядников для разрабатываемого регионального самолета Ил-114-300. Комплектующие защитят бортовое оборудование самолета от ударов молний и других мощных электромагнитных импульсов.

Разрядник — элемент электрической цепи, который предназначен для борьбы с перенапряжением. Фактически разрядник является самым слабым местом в электрической цепи, благодаря чему принимает на себя электрический импульс, защищая дорогостоящую аппаратуру от короткого замыкания. Современные разрядники, используемые в составе радиоэлектронной аппаратуры, созданы на основе полупроводников и металл-оксидных варисторов.

Для защиты бортовой электроники Ил-114-300 будут применяться неуправляемые разрядники Р-86, которые в составе «Росэлектроники» выпускает НИИ газоразрядных приборов «Плазма». Устройства могут выдержать статическое напряжение от 8 до 12 киловольт, а динамическое — до 20 киловольт. Это позволит сохранить работоспособность аппаратуры самолета при мощных электрических импульсах, например ударах молнии и индуктированных грозовых перенапряжениях.