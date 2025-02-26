«Россети Ленэнерго» ввели в работу энергокольцо в Лодейнопольском районе Ленинградской области

Специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» восстановили кольцевое питание между воздушными линиями электропередачи 10 кВ «Шамокша» и «Шоткуса». В результате реконструкции восстановлена связь между подстанциями 110 кВ «Рассвет» и «Шамокша» по сети 10 кВ.

Введение в работу энергокольца повысит качество и надежность электроснабжения жителей населенных пунктов Шамокша, Заостровье, Нижняя Шоткуса, Чашковичи, Карлуха, Хвалевщина, Горка, Новинка, Рекиничи, Шоткуса, а также социально значимых объектов: детского сада, начальной школы, фельдшерско-акушерского пункта, котельной и водозабора.

В рамках выполненных работ энергетики расширили створ трассы, построили воздушную линию электропередачи 10 кВ (ЛЭП) с защищенными проводами, смонтировали 3 км самонесущего изолированного провода - более надежного и безопасного по сравнению с обычным алюминиевым проводом. Также проложили кабельную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 2 км с использованием кабеля из сшитого полиэтилена.

Кроме того, для обеспечения перевода нагрузки между двумя воздушными линиями электропередачи 10 кВ специалисты установили на ЛЭП два реклоузера (выключателя) с возможностью дистанционного управления диспетчером. Вакуумный выключатель – специальное устройство, позволяющее в том числе выполнять повторное автоматическое включение линии электропередачи при незначительных технологических нарушениях на энергообъектах.