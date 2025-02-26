«Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные в шести населенных пунктах Рузского м.о.
3 часа назад
203
Время чтения ≈ 1 минута
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в целях повышения надежности электроснабжения шести населенных пунктов Рузского муниципального округа в существующих трансформаторных подстанциях заменили трансформаторы на более мощные.
Новые трансформаторы мощностью 250 кВА установлены в деревнях: Полуэктово, Макеиха, Накипелово, селе Никольское, на улице Дачная в п. Дорохово и в 1-м Южном проезде г. Руза.
Реализация мероприятий позволила увеличить надежность электроснабжения порядка 3,9 тыс. жителей, проживающих в указанных населенных пунктах округа.