«Россети» расширили главный центр электроснабжения северного Кузбасса

На подстанции 500 кВ «Ново-Анжерская» завершилась реконструкция. Мощность объекта выросла на 20% – до 1 752 МВА, объем инвестиций составил 1,4 млрд рублей. Проект необходим для дальнейшего развития Кемеровской области и увеличения пропускной способности Транссибирской магистрали в направлении портов Дальнего Востока.

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири установил на подстанции отечественный автотрансформатор мощностью 250 МВА. Он оснащен устройством регулирования напряжения под нагрузкой и системой мониторинга состояния высоковольтных вводов. Для подключения силового агрегата на открытых распределительных устройствах 110 и 220 кВ были смонтированы элегазовые коммутационные аппараты.

Все оборудование подстанции управляется с помощью автоматизированной системы. Ее модернизировали, установив новые серверы и российское программное обеспечение. Кроме того, была внедрена современная автоматика для контроля и предотвращения недопустимой токовой перегрузки (АОПО), необходимая для выдачи дополнительной мощности в прилегающую сеть 110 кВ и снижения риска нештатных ситуаций.

Реконструкцию прошел также еще один крупный региональный энергоцентр – подстанция 500 кВ «Юрга». В числе его потребителей – машиностроительный и ферросплавный комбинаты, завод по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, объекты Транссиба. Подстанцию расширили – ее мощность выросла в 1,5 раза, достигнув 750 МВА. Проект обеспечил условия для развития запада Кузбасса.

Оба проекта выполнены в рамках второго этапа электроснабжения Восточного полигона железных дорог, ввод основных энергообъектов которого состоялся 18 декабря с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.