Солнечные модули Хевел в Южном океане

Прямо сейчас российский путешественник Федор Конюхов проходит 2 этап кругосветного маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке АКРОС.

Единственный источник энергии на борту — отечественные солнечные панели Хевел. Именно они питают аккумуляторы, навигационное оборудование и средства связи. Эти гибкие модули разработаны специально Научно-техническим центром, а их КПД больше 22%. Никогда еще на судне не было таких эффективных солнечных модулей.

В открытом океане не всегда много солнца, но 95% необходимой энергии путешественник получает благодаря гибким модулям, собирающим рассеянный свет. Также был учтен опыт первого этапа. В этот раз специалисты усилили ламинацию модулей, что позволило им стать максимально влаго- и ветроустойчивыми к погодным условиям.

В 2018-2019 Федор Конюхов совершил 1 этап плавания вокруг Антарктиды. За 154 дня он прошёл на весельной лодке АКРОС от Новой Зеландии до мыса Горн. В том походе на судне также использовались гибкие солнечные модули Хевел.