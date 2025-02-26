Солнечные модули Хевел в Южном океане

2 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ГК Хевел
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Прямо сейчас российский путешественник Федор Конюхов проходит 2 этап кругосветного маршрута от Южной Америки до Австралии на весельной лодке АКРОС. 

Единственный источник энергии на борту —  отечественные солнечные панели Хевел. Именно они питают аккумуляторы, навигационное оборудование и средства связи. Эти гибкие модули разработаны специально Научно-техническим центром, а их КПД больше 22%. Никогда еще на судне не было таких эффективных солнечных модулей. 

В открытом океане не всегда много солнца, но 95% необходимой энергии путешественник получает благодаря гибким модулям, собирающим рассеянный свет. Также был учтен опыт первого этапа. В этот раз специалисты усилили ламинацию модулей, что позволило им стать максимально влаго- и ветроустойчивыми к погодным условиям.

В 2018-2019 Федор Конюхов совершил 1 этап плавания вокруг Антарктиды. За 154 дня он прошёл на весельной лодке АКРОС от Новой Зеландии до мыса Горн. В том походе на судне также использовались гибкие солнечные модули Хевел.

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