Энергетики повысили надежность электроснабжения 2,5 тысяч жителей Югры

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Сухой бор» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает порядка 2,5 тысяч жителей пяти населенных пунктов и одно из крупнейших пригородных хозяйств региона. Стоимость работ составила 1,9 млн рублей.

На подстанции специалисты «Россети Тюмень» выполнили ремонт ключевого оборудования – двух силовых трансформаторов общей мощностью 20 МВА. Помимо этого, энергетики провели техническое обслуживание 26 выключателей разного класса напряжения, устройств релейной защиты и автоматики, средств связи и телемеханики. Плановые мероприятия на питающем центре завершились высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Мулымья, Назарово, Ушья, Чантырья и Шаим, а также сельскохозяйственного предприятия «Агроника», которое производит более 5 тонн молочной продукции в сутки.