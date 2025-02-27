РУСАЛ создает производство ценного редкоземельного металла скандия

2 часа назад
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Источник:
РУСАЛ
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, создаст опытное производство оксида скандия мощностью 1,5 тонны в год. Все мировое производство оксида скандия оценивается в 20-25 тонн в год. Скандий является ценным редкоземельным металлом, РУСАЛ первым в мире разработал и внедрил алюминиево-скандиевые сплавы. Сплавы используются для производства сверхлегких изделий в гражданском судостроении, вагоностроении, в 3D-печати высокотехнологичных протезов.

Опытный участок по производству 1550 кг оксида скандия в год создается на мощностях входящего в РУСАЛ Богословского алюминиевого завода (Краснотурьинск, Свердловская область), запуск его в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года. Ценный редкоземельный металл скандий выпускается в основном в виде оксида скандия (Sc2O3), мировое производство которого колеблется в пределах 20-25 тонн в год. Проект уже на стадии опытного участка позволит РУСАЛу стать одним из ведущих в мире производителей оксида скандия.

Сырьем для производства оксида скандия будет красный шлам, который является отходом производства глинозема на Богословском алюминиевом заводе (БАЗ). Технологию выделения оксида скандия из шлама разработал «Инженерно-технологический центр РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ»), оборудование для проекта также является разработкой РУСАЛа. Инвестиции в проект составят около 500 млн рублей. В будущем при переходе к промышленному производству объемы производства оксида скандия могут быть увеличены до 19 тонн в год.

Редкоземельный металл скандий является одним из так называемых рассеянных элементов – они содержатся в микроскопических концентрациях в различных рудах, их выделение является сложным, зачастую экономически нецелесообразным процессом. РУСАЛ – единственная компания в мире, развивающая технологию получения оксида скандия из красного шлама. В мире, в основном, он выпускается как попутный продукт при производстве диоксида титана или урана.

Основное применение оксида скандия – производство твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока. РУСАЛ первым в мире развил концепцию экономнолегированных сплавов и разработал оригинальные композиции алюминиево-скандиевых сплавов с уменьшенным более чем в 3 раза содержанием дорогостоящей добавки. Скандий придает сплавам повышенную прочность, что позволяет снизить вес конечного изделия по сравнению с аналогом из обычных сплавов. Это важное преимущество для многих сфер применения алюминия, в том числе для транспортного машиностроения, где снижения веса транспортного средства является одной из глобальных тенденций. Облегчение транспортных средств за счет применения алюминиево-скандиевых сплавов позволяет экономить энергию на движение, что снижает выбросы СО2 и экономит топливо.

Другая важная экологическая составляющая проекта заключается в том, что химические реакции получения оксида скандия по технологии РУСАЛа предполагают связывание большого количества углекислого газа. Так, при получении одного килограмма продукции будут поглощаться примерно 1,8 тонны СО2.

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РУСАЛ
РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это позволило РУСАЛу одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW.