Ассоциация «Цифровая энергетика» и Университет Иннополис подготовили предложения в отраслевой заказ роботизации ТЭК

23–24 января на площадке Университета Иннополис состоялась стратегическая сессия, посвящённая перспективам роботизации отечественного топливо-энергетического комплекса в связи с поставленной Президентом задачей по вхождению России в топ-25 стран по уровню использования роботов в промышленности. Мероприятие было организовано Ассоциацией «Цифровая энергетика» совместно Университетом совместно с по запросу Минэнерго России для выявления отраслевого заказа на роботов в энергетике.

В стратегической сессии приняли участие представители профильных органов власти, крупного энергетического бизнеса и компаний — производителей робототехники, отраслевые эксперты и аналитики. В течение двух дней специалисты рассматривали подлежащие роботизации процессы в энергетике, возможные вызовы и актуальные задачи, которые призвано решить внедрение робототехнических решений.

На этом основании экспертами был совместно сформирован список предложений в отраслевой заказ и проект дорожной карты роботизации в энергетике, при этом отдельно было отмечено, что наибольшим потенциалом масштабирования в рамках отрасли обладают сервисные роботы. Дополнительно были предложены меры поддержки для содействия тиражированию робототехнических комплексов в ТЭК России.

Ключевые предложения, выработанные по итогам стратегической сессии, доступны в файле.