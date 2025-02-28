В Объединенной энергосистеме Юга и региональных энергосистемах вновь отмечены рекордные уровни потребления электрической мощности

Установлены новые исторические максимумы потребления электрической мощности в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга), энергосистемах Ставропольского края, Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Крым и г. Севастополь.

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 26 февраля 2025 года в 10:00 московского времени потребление электрической мощности в ОЭС Юга достигло 22 212 МВт при среднесуточной температуре воздуха -9,4 ºС. Новое значение исторического максимума на 1086 МВт превысило показатель, зафиксированный 17 июля 2024 года при средней температуре воздуха за сутки 30,2 ºС.

27 февраля 2025 года в 09:00 мск потребление электрической мощности в энергосистеме Ставропольского края составило 1 990 МВт при среднесуточной температуре воздуха -9,6 ºС, что на 17 МВт превысило исторический максимум, отмеченный 9 августа 2023 года.

26 февраля 2025 года в 18:00 мск потребление электрической мощности в энергосистеме Республики Дагестан составило 1 783 МВт при среднесуточной температуре воздуха -7,5 ºС, что на 168 МВт выше предыдущего значения исторического максимума, достигнутого 29 января 2024 года.

22 февраля 2025 года в 19:00 мск при среднесуточной температуре -11,8 ºС в энергосистеме Республики Ингушетия достигнут исторический максимум потребления мощности в 246 МВт, на 36 МВт превысивший значение исторического максимума 14 января 2024 года.

Кроме того, 20 февраля 2025 года в 10:00 мск потребление электрической мощности в энергосистеме Республики Крым и г. Севастополь составило 1 792 МВт при среднесуточной температуре воздуха -5,1 ºС, что на 129 МВт превысило исторический максимум, отмеченный 10 февраля 2023 года.