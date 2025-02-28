В «Россети Волга» обсудили стратегию повышения надежности электросетевого комплекса

Специалисты технического блока под руководством заместителя генерального директора - главного инженера «Россети Волга» обсудили актуальные вопросы производственной и оперативной дисциплины, ход прохождения текущего отопительного сезона, стратегию по разработке программ надёжности, сложившиеся показатели надёжности и аварийности филиалов.

Оценена готовность бригад к производству аварийно-восстановительных работ с учётом прогноза погодных условий, предстоящего перехода температуры через ноль и возможного возникновения голодёдно-изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи.

В рамках совещания проведена техническая учёба по улучшению качества расследования технологических нарушений. Главные инженеры филиалов приняли активное участие в мероприятии с учётом специфики своего филиала, климатических особенностей регионов.

Особое внимание уделено вопросам борьбы с гололёдообразованием, подготовке к прохождению весеннего половодья и паводка, повышению грозоупорности энергообъектов компании.