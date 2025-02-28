Химики МГУ синтезировали дешевый гибридный композит для зелёной энергетики

В Московском университете активно ведется работа по разработке новых материалов и композитов. Создание новых соединений, применяемых в высокотехнологичной промышленности, играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России. Коллектив авторов кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химического факультета МГУ совместно с коллегами из университета Виджаянагара Шри Кришнадеварая синтезировали дешевый гибридный композит для электрокатализа кислорода. Результаты работы опубликованы в высокорейтинговом журнале ACS Applied Energy Materials.

Зелёная энергетика неразрывно связана с совершенствованием технологий. Одним из направлений её развития стал поиск альтернатив для традиционных энергетических систем, зависящих от ископаемого топлива. Примером могут служить регенеративные топливные элементы, электролизёры воды и металл-воздушные батареи. Их привлекательность обусловлена способностью обеспечивать непрерывный поток энергии с высокой выходной мощностью, плотностью энерговыделения и нейтральным выбросом углерода. Работа обратимых топливных элементов и металл-воздушных батарей основана на реакции катодного восстановления кислорода, источником которого выступают электролизёры.

Практическая реализация данных устройств сталкивается с рядом проблем. Медленная скорость реакции и неблагоприятная термодинамика, приводящая к значительным перенапряжениям и сложности переноса протона-электрона, накладывают ограничения на эффективность процесса. Сильно увеличивает стоимость необходимость использовать драгоценные металлы, такие как платина, для осуществления катодных реакций или рутений и иридий для анодных. При этом далеко не всегда в подобных системах удаётся достичь достаточной стабильности и функциональности. По этой причине разработка электрокатализаторов на основе неблагородных металлов, а также оптимизация условий протекания химических реакций и дизайна установок крайне важны для дальнейшего применения в промышленности.

«Ранее в нашей лаборатории мы исследовали перспективные для фотохимии красители тетрапирольного типа, – рассказывает один из авторов работы, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ Татьяна Дубинина. – Они обладали достаточно интересными свойствами, в том числе и электрохимическими, причём не только для органического лиганда, но и для металла, входящего в их состав. Наши индийские коллеги занимались вопросами создания топливных элементов на основе реакции катодного восстановления кислорода и предложили попробовать наши соединения в качестве катализатора данной реакции. В первой совместной работе мы исследовали свойства бромированного фталоцианина кобальта. Основная сложность была связана с тем, что органическая часть являлась диэлектриком. По этой причине в качестве проводящего слоя мы использовали наночастицы углеродной сажи Ketjen black. Композит получился бифункциональным, позволив одновременно осуществлять как реакцию восстановления кислорода, так и процесс кислородного переноса. По своим параметрам он не уступал материалам, сделанным с применением драгоценных металлов, а по некоторым даже превосходил их, и, конечно же, был значительно дешевле».