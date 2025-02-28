Филиал ПАО «Россети» проведет рентгенографическое обследование на опорной подстанции Ленинградской энергосистемы

В 2025 году филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнит комплексное обследование и диагностику пяти элегазовых выключателей 330 кВ на подстанции 750 кВ «Ленинградская». Будет применен метод рентгенографического контроля с использованием отечественного цифрового оборудования. По результатам специалисты дадут оценку технического состояния контактной системы выключателей.

Данный вид обследования позволяет энергетикам контролировать взаимное расположение и размеры внутренних элементов выключателей, контактной группы, системы управления контактами. Благодаря этому с высокой точностью можно установить остаточный механический ресурс, сделать выводы о необходимости ремонта либо замены оборудования.

Главное преимущество рентгенографического обследования состоит в том, что для его проведения не нужно разбирать и демонтировать агрегаты. Рентгенография – это перспективный вид диагностического обследования, относящийся к методам неразрушающего контроля. Такой способ диагностики будет применен на двух объектах МЭС Северо-Запада.