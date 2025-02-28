«Россети Центр и Приволжье» выполнили технологическое присоединение детско-взрослой поликлиники в Калуге

Объект строится в рамках национального проекта «Здравоохранение» на Правобережье Калуги. Для выдачи 994 кВт мощности энергетики филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» проложили более 1,8 км кабельных линий и установили подстанцию с двумя силовыми трансформаторами мощностью по 1000 кВА каждый.

Электроснабжение объекта будет осуществляться по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

В состав шестиэтажного здания поликлиники площадью 17 500 кв.м войдут три независимых блока: детская поликлиника, взрослая поликлиника и женская консультация. Для предоставления пациентам качественной и эффективной медицинской помощи учреждение будет оснащено современным высокотехнологичным оборудованием.