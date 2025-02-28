«Россети Юг» направили на экологическую программу более 45 млн рублей

«Россети Юг» в 2024 году направили на реализацию программы экологической политики в регионах присутствия 45,5 млн рублей. Это на 21% больше, чем годом ранее. Средства выделены на охрану атмосферного воздуха и земельных ресурсов, экологический мониторинг и оснащение воздушных линий электропередачи (ЛЭП) птицезащитными устройствами.

В результате компания сократила на 26% объем использования воды, увеличила на 2,6% количество переданных специализированным организациям отходов (включая металлолом, ИТ-оборудование, отработанные покрышки, обтирочный материал), сохранила на уровне 2023 года объем выбросов загрязняющих веществ в воздух. С целью охраны атмосферного воздуха «Россети Юг» осуществляют контроль выбросов загрязняющих веществ и проверяют эффективность работы газоочистных установок. В области рационального использования водных ресурсов проводится мониторинг подземных вод и лабораторный контроль качества сточных вод. Для повышения уровня экологической безопасности выполняется, в том числе замена масляных выключателей на вакуумные, маслонаполненных вводов – на вводы с твердой изоляцией.

В минувшем году «Россети Юг» завершили мероприятия по выводу из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы: на обезвреживание переданы последние 529 конденсаторов с трихлордифенилом, которые относятся к I классу опасности и в случае неправильного обращения наносят непоправимый вред окружающей среде и жизни человека.

Для сохранения экосистем и биоразнообразия на опорах ЛЭП в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Калмыкии были установлены 6,7 тыс. птицезащитных устройств. Данное оборудование позволяет защитить пернатых от поражения электрическим током и сократить негативное воздействие их гнездования и жизнедеятельности на линии электропередачи, а значит и на надежность электроснабжения потребителей.