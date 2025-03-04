«Россети Северный Кавказ» направят более 15 млн рублей на ремонт трансформаторных подстанций в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» в 2025 году проведут плановый ремонт 153 трансформаторных подстанций класса напряжения 6-10/0,4 кВ в населенных пунктах Северной Осетии. На эти цели направят более 15 млн рублей.

Самый большой объем работ запланирован в Пригородном районе республики: 46 энергообъектов. В Моздокском районе энергетикам предстоит вернуть первоначальные эксплуатационные характеристики 39 электроустановкам, в Дигорском районе – 17. В числе основных производственных мероприятий – ремонт трансформаторов и выключателей. замена изношенных корпусов, устаревших элементов систем защиты и автоматики.



Трансформаторные подстанции относятся к ключевым элементам электроэнергетической системы. Оборудование позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния, снижать технические потери на линиях электропередачи, обеспечивать равномерное распределение энергоресурса между потребителями. Поэтому своевременной реализации необходимых технических мероприятий на оборудовании энергетики уделяют повышенное внимание.



Выполненные работы позволят повысит надежность и качество электроснабжения бытовых и промышленных потребителей, социально значимых учреждений республики.