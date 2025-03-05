«Технониколь» инвестирует 8,5 млрд рублей в новые проекты в Ростовской области

«Технониколь» направит порядка 8,5 млрд руб. инвестиций на строительство новых производств в Ростовской области в 2025 г. Об этом «Ведомости Юг» рассказал генеральный директор компании Владимир Марков.

Компания планирует запустить производство экструзионного пенополистирола (XPS) и минеральной изоляции. Завод каменный ваты станет третьим предприятием «Технониколь» по выпуску данного вида продукции в Ростовской области. Для строительства комплекса выбрана площадка в Красносулинском индустриальном парке.

«В настоящий момент оба проекта (завод по выпуску XPS и минеральной изоляции) прошли стадию инженерно-геологических изысканий. После завершения экспертизы проектной документации начнется строительство, завершение которого намечено на 2026 г.», – рассказал Марков.

Он добавил, что предприятия будут выпускать теплоизоляционные материалы для коттеджного и малоэтажного строительства. В их числе плиты для изоляции фундаментов, полов, фасадов и крыш, а также сердечники для сэндвич-панелей и теплоизоляция для дорожного строительства. География поставок будет включать регионы юга России и Северного Кавказа.

Завод по выпуску минераловатной изоляции будет изготавливать утеплитель для различных строительных конструкций, техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. География отгрузок будет включать Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральный округа.

Как писали «Ведомости Юг», сегодня в Ростовской области работают два завода «Технониколь». Они выпускают почти 650 наименований тепло- и звукоизоляции для жилых, промышленных, общественных и административных зданий, а также техническую изоляцию и субстраты для сельского хозяйства. Осенью 2023 г. «Технониколь» запустила завод по производству тепличных субстратов в Красном Сулине. Мощность завода составила 160 000 куб. м продукции в год.

Корпорация «Технониколь» работает с 1993 г. Совладельцем является Сергей Колесников. Согласно информации с официального сайта компании, «Технониколь» объединяет 70 производственных площадок и 21 учебный центр. Свой первый завод по производству каменной ваты в Ростовской области «Технониколь» запустила летом 2016 г.