Глава Хакасии встретился с гендиректором Корпорации развития Енисейской Сибири

Сегодня Валентин Коновалов встретился с Ольгой Коростелевой, генеральным директором Корпорации развития Енисейской Сибири.

Валентин Коновалов поздравил Ольгу Викторовну со вступлением в должность и пожелал продуктивной работы. Он также выразил уверенность, что профессиональный опыт нового руководителя будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционного потенциала Сибири.

– Сотрудничество с Корпорацией играет ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности Хакасии. В прошлом году нашей республике удалось подняться в национальном инвестиционном рейтинге на 10 пунктов, заняв 25-е место! – отметил в своем выступлении глава.

В регионе реализуются несколько инициатив в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Некоторые из них уже завершены, а другие находятся в стадии реализации.

Правительство республики подготовило проект дорожной карты на 2025 год, включающий важные мероприятия по развитию значимых для Хакасии проектов, таких как особая экономическая зона «Хакасская технологическая долина» и индустриальный парк «Ташеба». В проекте также отражены инвестиционные предложения по развитию туризма в регионе.

Ольга Коростелева подчеркнула тесную взаимосвязь регионов Енисейской Сибири и обозначила важность продуктивного взаимодействия с Хакасией.