Глава Хакасии встретился с гендиректором Корпорации развития Енисейской Сибири
Сегодня Валентин Коновалов встретился с Ольгой Коростелевой, генеральным директором Корпорации развития Енисейской Сибири.
Валентин Коновалов поздравил Ольгу Викторовну со вступлением в должность и пожелал продуктивной работы. Он также выразил уверенность, что профессиональный опыт нового руководителя будет способствовать дальнейшему развитию инвестиционного потенциала Сибири.
– Сотрудничество с Корпорацией играет ключевую роль в повышении инвестиционной привлекательности Хакасии. В прошлом году нашей республике удалось подняться в национальном инвестиционном рейтинге на 10 пунктов, заняв 25-е место! – отметил в своем выступлении глава.
В регионе реализуются несколько инициатив в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Некоторые из них уже завершены, а другие находятся в стадии реализации.
Правительство республики подготовило проект дорожной карты на 2025 год, включающий важные мероприятия по развитию значимых для Хакасии проектов, таких как особая экономическая зона «Хакасская технологическая долина» и индустриальный парк «Ташеба». В проекте также отражены инвестиционные предложения по развитию туризма в регионе.
Ольга Коростелева подчеркнула тесную взаимосвязь регионов Енисейской Сибири и обозначила важность продуктивного взаимодействия с Хакасией.
– У нас есть все необходимые ресурсы для увеличения инвестиционной активности в Хакасии, в частности, благодаря реализации и развитию КИП «Енисейская Сибирь». Отличный пример – индустриальный парк «Ташеба», где планируется создать новые рабочие места, привлечь десятки резидентов и более миллиарда рублей инвестиций, – отметила она.