Госэкспертиза одобрила проект строительства моста через реку Шоля в Чувашии

Главгосэкспертиза Чувашской Республики одобрила проект строительства моста через реку Шоля в Красночетайском округе. Его протяженность составит 23 метра, ширина пролетного строения - 15,9 метра. Об этом госэкспертиза региона сообщила в пятницу, 7 марта, в своем официальном Telegram-канале.

На территории округа планируют построить новую дорогу, которая соединит деревню Шоля и село Мижеркасы. Проект реализуют в два этапа. Ранее уже была одобрена проектная документация по второму этапу, в рамках которого возведут автодорогу «Сура» - Акчикасы - Шоля» - Мижеркасы».

Теперь положительное заключение выдано на первый этап, которым предусмотрено строительство однопролетного железобетонного моста. Движение по переправе будет организовано по двум полосам, расчетная скорость движения составит 40 км/ч.

Добавим, ранее был одобрен проект строительства и реконструкции автодороги «Ибреси - Березовка - Кудеиха» на участке с 24-го по 35-й км. После выполненных работ будет ликвидирован грунтовый разрыв между Ибресинским и Порецким округами Чувашии.