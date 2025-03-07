«Россети» обозначили приоритеты производственных подразделений в наступившую весну

Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел штаб сетевого комплекса по обеспечению надежного электроснабжения потребителей в выходные по случаю Международного женского дня – 8 Марта. Также рассмотрены текущие вопросы эксплуатации энергообъектов с учетом сезонных погодных факторов. Среди них – первые весенние грозы, ландшафтные пожары, сильный ветер, паводки и подтопления, а также сохраняющийся мокрый снег и колебания температуры возле нулевой отметки.

В предстоящие выходные дни во всех 82 регионах присутствия будет усилен контроль за работой энергообъектов, в том числе подстанций и ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение мест массового отдыха и туризма. Особое внимание будет уделено территориям, где возможны опасные природные явления. В частности, на востоке Центрального и большей части Приволжского регионов ожидаются осадки и гололед. На севере Урала и Сибири будет преобладать морозная погода с температурой воздуха на 5-10° ниже средних климатических значений. На юге Урала и Сибири возможны обильные осадки и метели. В Бурятии, Забайкалье и Приамурье пройдет снег с порывами ветра до 25 м/с.

В целом по стране проведены инструктажи энергетиков, проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, складов аварийного запаса и ГСМ. Организовано дежурство руководителей и сотрудников филиалов и дочерних сетевых компаний. Готовы к работе более 10,7 тыс. аварийно-восстановительных бригад (свыше 53 тыс. специалистов), 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения.

На штабе также рассмотрены вопросы обеспечения безопасности энергообъектов и персонала.