Второй полуфинал Чемпионата электриков IEK в Севастополе: море позитива у Черного моря

Бескомпромиссная борьба электромонтажников за победу, море позитива, эмоции болельщиков, приятные призы — таким стал второй полуфинал Чемпионата электриков IEK – 2025, который прошёл 27 февраля в Севастополе.

За возможность попасть в этот полуфинал боролись около 200 электриков из 20 регионов семи федеральных округов Российской Федерации. На площадке встретились те, кто показал лучшие результаты в отборочном туре: 10 практикующих электромонтажников соревновались в лиге «Профессионалы», 5 начинающих специалистов — в лиге «Юниоры».

Перед тем, как взять в руки инструменты, электромонтажникам пришлось сесть за ноутбуки. В первом модуле соревнований они должны были написать программу энергоэффективного управления «умным» домом. Затем участники полуфинала приступили к созданию электроустановки для бытового и промышленного применения.

«Современный электрик обладает не только навыками работы с современным оборудованием и программным обеспечением, но и знает иностранные языки, отечественные и международные стандарты, а также владеет разными языками программирования», — подчеркнул главный эксперт полуфинала в Севастополе Андрей Мочалкин.

Пока электромонтажники выполняли конкурсное задание, гости и болельщики Чемпионата не скучали. Они могли испытать свои силы в мастер-классах по монтажу модульного оборудования ARMAT в металлических и пластиковых корпусах флагманских серий TITAN и TEKFOR, попробовать подключить электроустановочные изделия из линеек BRITE и TORS. Мастер-классы заинтересовали и юных посетителей, и опытных мастеров.

Посетители не могли пройти равнодушно мимо стендов с продукцией IEK — все хотелось изучить и потрогать.

В рамках деловой программы Чемпионата электриков IEK прошло заседание Наблюдательного совета по реализации Федерального проекта «Профессионалитет». В нем приняли участие представители департамента образования и науки города Севастополя, руководители ведущих строительных колледжей Севастополя, работодатели, в том числе IEK GROUP. Обсуждали взаимодействие по подготовке кадров между бизнесом и учебными заведениями. Подобный диалог позволяет в короткие сроки подготовить специалиста, обученного под запросы рынка и конкретного производства.

«Проведение полуфинала Чемпионата электриков IEK — это значимое событие для нашего города, особенно для развития системы подготовки кадров по такой востребованной профессии, — рассказал первый заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Антон Ульянцев. — Для наших студентов это возможность получить уникальный опыт, повысить квалификацию, перенять навыки у профессионалов и познакомиться с представителями ведущих работодателей города».

«Благодаря современным образовательным программам даже студенты могут соревноваться наравне с электромонтерами, у которых уже более 10 лет опыта работы, — считает Петр Некрасов, руководитель отдела по работе с экспертным сообществом и учебными заведениями IEK GROUP. — Опытные участники приходят на чемпионат, чтобы проверить свой уровень знаний и компетенции. К тому же сам факт участия в соревнованиях — это уже маленькая победа: конкурсный отбор достигает 15-20 человек на место».

Кто же стал победителем полуфинала и получил путевку в финал Чемпионата электриков IEK, который пройдет 20 мая в Казани?



Лига «Профессионалы»:

1 место — Дмитрий Силин — финалист Чемпионата.

2 место — Дмитрий Распопов — финалист Чемпионата.

3 место — Арсен Сейтаблаев.

Лига «Юниоры»:

1 место — Артем Гапенюк — финалист Чемпионата.

2 место — Лев Юрасов.

3 место — Георгий Москвин и Владимир Канцыба (набрали равное количество баллов).

Все победители и призеры представляли г. Севастополь. Поздравляем их и ждем на финале Чемпионата!

Хочешь попробовать свои силы в соревновании лучших электриков? Регистрируйся, выбирай лигу и выполняй задания отборочного тура. Будем рады видеть тебя в следующих полуфиналах!