Кто главный фальсификатчик кабельной отрасли? Кто получит антипремию «Осторожно кабель!» в конкурсе RusCable PR-challenge 2025?

Впервые в конкурсе RusCable PR-Challenge будет определен обладатель премии и в специальной номинации "Осторожно кабель!" за самую яркую историю, факт, событие, связанное с контрафактом и фальсификатом на кабельном рынке. "Осторожно кабель" — это настоящая антипремия качества на кабельном рынке.

Партнером номинации выступил EL-Комитет НОПСМ — самое крупное отраслевое объединение в кабельной отрасли (по числу проводимых проверок качества кабеля). EL-Комитет еженедельно рассказывает о реальных историях фальсификата, проводит проверки и мониторинги и открыто публикует данные о своей работе по борьбе с кабельным фальсификатом.

Победитель будет определен профессиональным жюри конкурса RusCable PR-Challenge, которое состоит наполовину из представителей отраслевых объединений, экспертных организаций и медиа, а вторую половину которого представляют победители прошлых сезонов. Это дает более широкий и свежий взгляд на рынок.

Победитель в номинации "Осторожно кабель" получит специальную табличку ПЗК (Плита защиты кабеля) как символ предупреждения о потенциальной опасности. Номинация носит юмористический характер и является настоящим антагонистом любых "премий качества" и "частных знаков". Объявление победителей и вручение наград состоится на главной сцене выставки Cabex 2025 18 марта в 17:00. Вести церемонию и объявлять победителей будет Сергей Кузьминов, ведущий RusCable Live и специальные гости из числа жюри, участников и организаторов.

Кроме специальной номинации "Осторожно кабель!" будут вручены и еще награды за лучший стенд, период подготовки и проведения выставки Cabex. Партнером номинации "Лучший стенд на Cabex" выступает организатор выставки — компания МВК.

Кто у нас главный фальсификатчик на кабельном рынке? Какой стенд станет лучшим на Cabex? Какие яркие рекламные и PR-компании запомнились больше всего? Кто получит премии за соцсети, аудио, видео, разработку и кого выберет "народ"? Узнаем все 18 марта на Cabex 2025!

Регистрируйтесь и приходите на выставку Cabex 2025 по промокоду ruscable25.