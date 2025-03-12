Тюменские энергетики подключили к электросетям 6,5 тыс. бытовых потребителей

«Россети Тюмень» подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям новых абонентов в 2024 году. По сравнению с прошлым годом количество присоединенных бытовых потребителей в Тюменской области выросло на 12 % и составило около 6,5 тысяч, а суммарная выданная мощность – 90 МВт.

Лидером по спросу на подключение энергоресурса остается Тюменский район, расположенный в непосредственной близости от регионального центра. С января по декабрь 2024 года компания обеспечила электричеством 4,3 тыс. частных домовладений, что составило 67 % от общего количества присоединенных бытовых потребителей в Тюменской области. Контроль качества и количества передаваемой электроэнергии обеспечивают интеллектуальные приборы учета с функцией дистанционной передачи данных.

Напомним, в прошлом году компания провела в Тюменском районе масштабную реконструкцию распределительных сетей. «Россети Тюмень» модернизировали 146 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий позволил увеличить трансформаторную мощность подстанций и пропускную способность ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – одно из приоритетных направлений деятельности системообразующей энергокомпании. Подать заявки на подключение электроэнергии жители Тюменской области могут очно через Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» и онлайн – на сайте «Портал-ТП.РФ».