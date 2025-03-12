В 2025 году на Московской железной дороге отремонтируют более 365 км пути

В 2025 году в период ремонтно-путевой кампании на Московской железной дороге планируется отремонтировать 365,1 км пути, а также уложить 211 стрелочных переводов.

По технологии «закрытого перегона» будет проводиться 55% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии заключается в том, что работы ведутся непрерывно, благодаря чему повышается выработка и производительность. Всего в работах будет задействовано 2,1 тыс. человек, а также специальная техника: 125 путевых машин тяжелого типа, 110 единиц автотракторной техники и 1,7 тыс. подвижного состава, вагоны хоппер-дозаторы, рельсовозные составы и др.

В этом году на полигоне дороги будет использоваться отечественная инновационная разработка – суперконденсаторный накопитель энергии для траверсы (захватного устройства укладочного крана). Это устройство заряжает аккумуляторы траверсы, которые обычно приходилось менять каждые 4 часа, что позволит сократить время на выполнение операций и повысить эффективность работ.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию Московского транспортного узла в 2025 году запланировано уложить 63,6 км пути и 160 стрелочных переводов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.