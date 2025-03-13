Филиал ПАО «Россети» установил новые цифровые защиты на трех магистральных подстанциях Ростовской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга оснастил магистральные питающие центры 500 кВ «Шахты», 220 кВ «Донецкая» и «Р-40» новым микропроцессорным оборудованием. Всего энергетики смонтировали 17 комплексов устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). Объекты обеспечивают электроэнергией центральную часть Ростовской области.

Новые комплексы РЗА произведены в России, они компактнее и надежнее применяемых ранее микроэлектронных аналогов.

Новое поколение устройств РЗА позволяет эффективно предотвращать аварийные процессы: они имеет функции непрерывной самодиагностики и дистанционного контроля за электрооборудованием, характеризуются быстродействием и многофункциональностью. Срок службы установленных систем – 25 лет.