На Красноярской ТЭЦ-1 приступили к сборке новой турбины

На Красноярской ТЭЦ-1 продолжается экологическая модернизация. Специалисты приступили к обновлению турбины. На площадку уже доставлено основное оборудование, в том числе и ротор — один из ключевых элементов генерирующей установки. Агрегат мощностью 35 МВт изготовили на Калужском турбинном заводе. Он будет работать в паре с генератором, который уже смонтирован на новом фундаменте.

Установить турбину, провести ее испытание и пусконаладочные работы планируется до конца текущего года. После этого оборудование запустят в эксплуатацию. Всего на станции заменят две турбины, что повысит эффективность работы теплоисточника и надежность энергоснабжения потребителей.

Установка нового оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 — это часть масштабной экологической программы модернизации станции, к реализации которой приступили в 2018 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Большая часть запланированных мероприятий уже выполнена. В работе два новых котлоагрегата и 11 из 15 электрофильтров с эффективность улавливания твердых частиц свыше 99%. После ввода в эксплуатацию всех установок общие выбросы теплоисточника снизятся на 20%, а по твердым частицам — на 80%. На промплощадке также построена новая труба высотой 275 метров, заменившая три дымовых источника высотой 105 и 120 метров. Контроль за выбросами осуществляет автоматизированная система онлайн-мониторинга. Данные в режиме реального времени отражаются на сайте министерства экологии и компании. Весь комплекс мероприятий по реконструкции теплоисточника планируется завершить в 2026 году.