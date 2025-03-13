«Россети Московский регион» обновили оборудование первой в стране высоковольтной подстанции

13 мар. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Специалисты филиала «Россети Московский регион» - «Московские высоковольтные сети» для повышения надежности электроснабжения потребителей Южного административного округа г. Москвы провели комплекс мероприятий по обеспечению стабильности работы подстанции 110 кВ «Кожухово» – первого высоковольтного питающего центра столичного региона.

Энергетики произвели замену подстанционного оборудования – трансформатора собственных нужд (ТСН) и взаимосвязанных с ним устройств. ТСН‌ – неотъемлемая часть любой подстанции, предназначенная для жизнеобеспечения‌ электроустановки, от ТСН зависит работа и обеспечение потребностей энергообъекта. Например, ТСН обеспечивает действие релейных защит, систем пожаротушения, средств оперативной связи и телемеханики и др.

Также специалисты заменили ошиновку ТСН, провели средний ремонт выключателя 6 кВ и другие мероприятия для наладки работы установленного ТСН.

Исторической подстанции 110 кВ «Кожухово» 103 года, с этого питающего центра началась история отечественной высоковольтной электроэнергетики. За все время своего существования подстанция несколько раз масштабно модернизировалась и реконструировалась, и на сегодня имеет современный технический облик.

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