«Россети Северный Кавказ» установят современное коммутационное оборудование на двух подстанциях в Карачаево-Черкесии
Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2025 году установят современное оборудование релейной защиты и автоматики (РЗА) на двух крупных питающих центрах.
Монтаж коммутационных устройств на микропроцессорной базе энергетики выполнят на подстанциях 110 кВ «Академическая» и «Кубанская».
Замена устаревшего электромеханического оборудования на новое российского производства позволит повысить надежность электроснабжения 11 населенных пунктов Карачаевского района и Карачаевского городского округа, где проживают более 45 тысяч человек.
Устройства РЗА предназначены для быстрого автоматического выявления и локализации поврежденных участков сети. Поэтапная замена устаревшего коммутационного оборудования на современные микропроцессорные терминалы, которая проводится в филиале уже несколько лет, направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.
Технические мероприятия будут реализованы в рамках программы ремонта энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2025 год.