«Россети Центр и Приволжье» обновили уличное освещение в Иваново и Нижнем Новгороде

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу по модернизации сетей наружного освещения в регионах присутствия компании.

В Иванове энергетики филиала «Ивэнерго» заменили более 40 светильников в Введенском сквере и сквере Воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий. Благоустройство скверов реализовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории общественного пространства проложили дорожки с плиткой, установили фонари и скамейки. Теперь энергетики регулярно обслуживают световое оборудование, обеспечивая его бесперебойную работу.

В ближайшее время планируется обновление освещения в сквере у кинотеатра «Современник». Энергетики заменят на новые более 50 светильников.



В Нижнем Новгороде сотрудники филиала «Нижновэнерго» завершили первый этап реконструкции системы уличного освещения на проспекте Ленина. На участке от улицы Космонавта Комарова до улицы Новикова-Прибоя провели замену устаревшего оборудования. Установлено 112 новых опор освещения, смонтировано 269 светодиодных светильников и проложено около 3,7 км кабельных линий электропередачи.



Эти меры позволят не только снизить потребление энергии, но и значительно повысить безопасность дорожного движения и мест отдыха, сделав улицы и скверы комфортными для жителей и гостей города.