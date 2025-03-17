В РЭА Минэнерго России подвели итоги работы Комитета по устойчивой энергетике ЕЭК ООН в 2024 году

На рабочем совещании с российскими представителями в группах экспертов Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии ООН (КУЭ ЕЭК ООН) обсудили итоги работы в 2024 году и наметили планы на 2025-й. Мероприятие прошло под руководством генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексея Кулапина на площадке Агентства.

В нем приняли участие представители МИД России, Постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Минэнерго России, Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, Российского газового общества, компаний «Газпром» и «Новатэк», а также других отраслевых организаций.

В ходе совещания участники встречи подвели итоги работы Комитета за 2024 год по каждому направлению. Так, в итоговом докладе 11-й сессии группы экспертов по газу усилиями российской делегации были закреплены сильные формулировки о преимуществах природного газа в качестве топлива переходного периода и его важнейшей роли для осуществления справедливого энергоперехода. Кроме того, в сентябре 2024 года по инициативе российской стороны состоялся семинар группы экспертов по газу «О роли природного газа в ускорении справедливого энергетического перехода», на котором участники обсудили роль природного газа в обеспечении устойчивости энергетических систем и энергопереходе.

Вместе с тем в рамках Целевой группы по цифровизации при активном участии экспертов из Минэнерго России и Агентства было опубликовано исследование о развитии цифровизации в энергетике, включающее главу о российском передовом опыте в этой сфере.

Группа экспертов по возобновляемой энергетике в прошлом году на сессии в Женеве представила презентацию по изолированным энергосистемам, а также статусы и перспективы развития регенерации для замены неэффективной дизельной генерации в изолированных и удаленных энергорайонах России. Кроме того, в нашей стране специалистами была активизирована подготовка встреч в формате «откровенных разговоров» по проблемам развития ВИЭ.

Также на совещании были намечены планы на 2025 год. Российскую позицию по развитию устойчивой энергетики планируется озвучить в рамках Недели управления ресурсами ЕЭК ООН и Недели устойчивой энергетики ЕЭК ООН, которые пройдут в марте и сентябре соответственно.

Алексей Кулапин отметил, что представители групп экспертов смогут поделиться промежуточными результатами уже на следующем совещании, которое традиционно пройдет под эгидой РЭА Минэнерго России ‒ координатора работы российских экспертов по энерготреку в ЕЭК ООН.