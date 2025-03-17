«Русал» выкупит до 50% глиноземного завода в Индии

Российская компания «Русал» (MOEX: RUAL) заключила соглашение с индийскими компаниями Pioneer и KCap о приобретении доли в заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, который производит оксид алюминия (глинозем). «Дочка» «Русала» в три этапа выкупит до 50% акций предприятия.

В сообщении (.pdf) российской компании на Гонконгской бирже говорится, что на первом этапе «Русал» выкупит 26% доли за $243,75 млн. Все этапы сделки будут проходить с учетом корректировок по оборотному капиталу и долгу.

Завод мощностью 1,5 млн т глинозема в год продолжит работать как совместное предприятие. Совладельцы будут поставлять бокситы и получать глинозем пропорционально своей доле. В настоящий момент Penna Group принадлежит 68% акций, Rescom Group через подразделение KCap — 26%.

Как сообщил «Русал», сделка обеспечит доступ к поставкам глинозема по конкурентоспособной цене. В 2022 году компания лишилась доступа к Николаевскому глиноземному заводу на Украине и поставкам глинозема из Австралии. В 2024-м «Русал» выкупил долю в 30% у китайского производителя Hebei Wenfeng New Materials.

«Русал» — один из крупнейших производителей алюминия в мире. По итогам 2024 года компания нарастила чистую прибыль в 2,8 раза, до $803 млн. При этом выручка снизилась на 1,1%, до $12,08 млрд.

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